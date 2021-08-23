МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. С начала текущего 2021 года сбережения россиян на валютных счетах в банках выросли на 17,6%, пишет РБК. Спасают доллар. Какие валюты рухнут из-за коронакризиса

Это самый большой прирост с 2017 года.

Как рассказали опрошенные изданием эксперты, население перекладывает деньги с депозитов, а также закупает валюту в условиях роста инфляции.

Согласно статистике Банка России, граждане нарастили за январь- июль средства на текущих валютных счетах на 17,6% — до $35,6 миллиарда на 1 августа.

Такого резкого прироста в России не фиксировалось с 2017 года: в тот год за семь месяцев объем сбережений физических лиц на валютных счетах вырос на 20,1%.

Одновременно с 2021 года упал объем срочных валютных вкладов россиян — на $3,8 миллиарда или на 6,2%. Он составил $58 миллиардов на 1 августа.