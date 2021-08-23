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2021-08-23T08:24:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210823/834507279.html
Приток валюты на счета населения в банках достиг максимума за четыре года
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С начала текущего 2021 года сбережения россиян на валютных счетах в банках выросли на 17,6%, пишет РБК. Это самый большой прирост с 2017 года. Как рассказали опрошенные изданием... ПРАЙМ, 23.08.2021
вклады, сбережения, валюта, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. С начала текущего 2021 года сбережения россиян на валютных счетах в банках выросли на 17,6%, пишет РБК.
Это самый большой прирост с 2017 года.
Как рассказали опрошенные изданием эксперты, население перекладывает деньги с депозитов, а также закупает валюту в условиях роста инфляции.
Согласно статистике Банка России, граждане нарастили за январь- июль средства на текущих валютных счетах на 17,6% — до $35,6 миллиарда на 1 августа.
Такого резкого прироста в России не фиксировалось с 2017 года: в тот год за семь месяцев объем сбережений физических лиц на валютных счетах вырос на 20,1%.
Одновременно с 2021 года упал объем срочных валютных вкладов россиян — на $3,8 миллиарда или на 6,2%. Он составил $58 миллиардов на 1 августа.