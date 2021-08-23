МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Ростех" презентовал на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" первый российский банкомат с функцией полной рециркуляции наличных денег, говорится в сообщении госкомпании. Эксперт оценил риски кредитования через банкомат

"Банкомат, произведенный концерном "Автоматика" в партнерстве с АО "САГА Роботикс", предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию. Технология рециркуляции наличных (cash recycling) основана на использовании банкнот внесённых одним клиентом для выдачи другим", — отмечается в сообщении.

При этом в "Ростехе" уточнили, что модуль рециркуляции наличных прошел сертификацию и одобрен к использованию ЦБ РФ.

В целом банкомат выполняет бесконтактные операции с картами, считывает штрих-коды и QR-коды, печатает чеки и выписки. Он также оборудован эскроу-юнитом для высокоскоростного приема купюр пачками. Для обеспечения безопасности банкомат оснащен камерой для фиксации операций клиентов. Приток валюты на счета населения в банках достиг максимума за четыре года

"Потребность в банкоматах в России составляет около 20 тысяч аппаратов в год. Правительство установило квоты на закупку российских кассовых терминалов и банкоматов в размере 18% на этот год и 20% на 2022-2023 годы. Таким образом, потребность в банкоматах российского производства оценивается на уровне 5 тысяч устройств в год. Уверен, что новый банкомат будет востребован на рынке", — заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

"Ростех" также представил на форуме терминал для приема оплаты, который может стать альтернативой привычным кассам, например, при оплате билетов в кинотеатры и развлекательные центры.

Банкомат и терминал оборудованы цельной закалённой сенсорной панелью, что обеспечивает антивандальную защиту и работоспособность в экстремальных условиях, уточнили в госкорпорации.