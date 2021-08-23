МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Затраты на анонсированные президентом Владимиром Путиным соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим превысят 500 миллиардов рублей, средства буду выделены из допдоходов бюджета, заявил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Власти направят 500 миллиардов рублей на выплаты пенсионерам и военным

"Анонсированные президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Экономика страны практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан", — сказал Макаров, которого цитирует пресс-служба "Единой России".

Он отметил, что в первую очередь, речь идет о пенсионерах — тех, кто сильнее всего пострадал от кризиса.

"Президент говорил об инфляции. Инфляция — это удорожание того, чем пользуются люди: продуктов, необходимого в повседневной жизни. Сильнее всего она бьет по малообеспеченным. Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери", — подчеркнул депутат. В Совфеде прокомментировали предложение Путина о выплатах пенсионерам

Вторая категория получателей выплат — военнослужащие, причём ранее президент назвал назначение этой выплаты справедливым и поручил правительству и "Единой России" поработать вопрос законодательно, добавил депутат.

По словам Макарова, первоначальные подсчеты говорят о том, что на выплаты потребуется более 500 миллиардов рублей. "Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано", — сообщил депутат.

Положенные выплаты люди получат до конца 2021 года, подчеркнул он.

По словам руководителя фракции ЕР в Госдуме Сергея Неверова, работа по реализации предложения президента РФ Владимира Путина о дополнительной разовой выплате пенсионерам всех категорий и военнослужащим уже началась, сейчас нужно сверить количество граждан этих категорий, чтобы никто "не был потерян" и деньги дошли до каждого.