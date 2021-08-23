МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Карты "Мир" вышли на первое место среди платежных систем по объемам транзакций в онлайн-ритейлере Wildberries, говорится в его пресс-релизе. Детские выплаты можно будет получить только на карту "Мир"

Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Как пояснял ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

"С появлением скидок при оплате через "Мир", SberPay и Систему "Быстрых Платежей (СБП) всего за неделю жители нашей страны поменяли свои предпочтения в выборе платежных систем на Wildberries. Уже на 20 августа "Мир" стала занимать первое место по объемам транзакций онлайн-ритейлера среди всех платежных систем, зарубежные же игроки сместились на второе и третье место", — сообщает ритейлер.

Кроме того, за прошедшую неделю стремительную динамику показал SberPay – объем транзакций вырос в пять раз. Подскочило и количество заказов на Wildberries: с 16 по 22 августа — на 171% в годовом выражении.

"По подсчетам онлайн-ритейлера, благодаря появлению нового функционала на Wildberries россияне могут экономить около 40 млн рублей ежедневно", — отмечается в сообщении.

Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера о введении разных цен. Visa попросила банки-эквайеры до конца месяца расследовать наличие комиссии за оплату покупок картами этой системы в Wildberries и пригрозила им штрафами в 25 тысяч долларов в случае проведения таких операций.

Wildberries в свою очередь обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки. Ритейлер подчеркнул, что не вводил никаких дополнительных комиссий, так как тарифы формируются не им, а платежными системами. Компания настаивает, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар.