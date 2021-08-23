ВАШИНГТОН, 23 авг — ПРАЙМ. Крупнейшее в истории Международного валютного фонда расширение средств организации вступило в силу, сообщил фонд в понедельник. Россия получила 18 миллиардов долларов от МВФ

"Крупнейшее распределение специальных прав заимствования в истории в размере примерно 650 миллиардов долларов, вступает в силу сегодня. Это значительный стимул для всего мира, который, при мудром использовании, дает уникальную возможность бороться с нынешним беспрецедентным кризисом", — заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"Специальные права заимствования распределяются странами пропорционально их квотам в капитале МВФ. Это означает, что примерно 275 миллиардов долларов пойдут развивающимся странам, и из них примерно 21 миллиард долларов получат страны с низким доходом, в некоторых случаях это эквивалентно до 6% ВВП", — сообщила Георгиева.

По ее словам, самим странам предстоит решить, как использовать данный "драгоценный ресурс".

Кроме того, Георгиева призвала развитые страны переводить свой баланс квот в МВФ развивающимся странам. Пока что такого рода обязательства составили около 24 миллиардов долларов. Как сообщила Георгиева, МВФ ведет со странами-членами фонда переговоры о создании нового траста, который может использовать такого рода перераспределения между странами в пользу наиболее бедных стран-членов.