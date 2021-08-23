МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Приток валютных средств на текущие счета населения объясняется низкими ставками по депозитам и необходимостью быстро снять деньги, например, для поездок за границу. Кроме того, многие сейчас инвестируют в фондовый рынок, а для этого также лучше подходят текущие счета, рассуждают эксперты. Приток валюты на счета населения в банках достиг максимума за четыре года

Объем средств россиян на валютных счетах с начала года вырос на 17,6% до 35,6 миллиардов долларов на 1 августа, пишет РБК. Подобного прироста не наблюдалось с 2017 года, когда за семь месяцев объем сбережений физлиц на валютных счетах увеличился на 20,1%.

С начала 2021 года остатки на счетах в валюте прибавили 5,3 млрд долларов, а за весь 2020-й — 8,3 млрд долларов. При этом объем срочных валютных вкладов россиян с начала года снизился на 3,8 млрд долларов, или 6,2%, до 58 млрд долларов на 1 августа. В прошлом году за январь-июль население сняло с депозитов валюту на 9,7 млрд долларов, но она не оседала на текущих счетах, а выводилась из банков.

ПРИЧИНЫ БЕГСТВА В ДОЛЛАРЫ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, одна из основных причин роста средств граждан на валютных счетах – несоответствие процентных ставок по депозитам в банках уровню инфляции.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших по объему депозитов банков в начале августа составила 5,75% при том, что фактическая годовая инфляция в июле составила 6,5%. А в целом, по прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021 году составит 5,7–6,2%.

"В этих условиях население видит необходимость поиска альтернативных вариантов вложений своих сбережений", — считает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

Еще одной веской причиной роста объема средств текущих валютных счетах россиян стало перераспределение сбережений в условиях пандемии COVID-19. "На фоне повышенной неопределенности из-за ковида россияне предпочитают держать валюту на текущих счетах, а не депозитах", — говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Спасают доллар. Какие валюты рухнут из-за коронакризиса

Кроме этого, по мере смягчения карантинных ограничений стали открываться туристические направления – Турция, Египет, ряд европейских стран. Держа деньги на валютных счетах, россияне имеют возможность их быстро снять для зарубежных поездок, добавляет аналитик.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, значительный рост средств на валютных счетах также вызван страхами людей перед выборами в Госдуму и будущей политикой ФРС.

"Сейчас многое на рынках зависит от того, какой будет тональность симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле и заседания американского регулятора во второй половине сентября, а также выборов в Госдуму — как они пройдут и как будут восприняты в Европе и США. Учитывая эти моменты, многие опасаются, что рубль может опуститься еще ниже, чем сейчас", — рассуждает эксперт.

УКЛОН В ИНВЕСТИЦИИ

Вместе с тем, растет число российских инвесторов, которые несут деньги на фондовый рынок, в том числе, на иностранные биржи. Для этих целей также удобнее использовать текущие валютные счета.

"Мы наблюдаем продолжающийся переток средств с валютных депозитов на текущие и сберегательные валютные счета в силу большей гибкости этих инструментов с точки зрения доступа к средствам и конкурентных условий по процентной ставке. Мы также наблюдаем более активную динамику размещения средств в инвестиционные решения во всех основных валютах, включая и рубли ", — отметили в пресс-службе Росбанка.

Хранение денег на валютных счетах уже само по себе для многих является инвестированием. Дело в том, что держать деньги на брокерских счетах в акциях и облигациях более рискованно и связано с дополнительными издержками.

"Все-таки нужно помнить, что фондовый рынок для России – это пока еще относительно новая история, несмотря на огромный рост открытых счетов на Мосбирже. Пока что россияне с определенным недоверием относятся к фондовой бирже", — указал Коган.

РАЗВОРТ НА РУБЛЬ

В целом валютная структура сбережений россиян остается постоянной в последние годы: доля рублей – около 80%, доля валюты – 20%, констатировал Васильев. Эксперты предсказали снижение рублю и российскому рынку акций

По его мнению, эта структура сохранится и в ближайшие годы. Никакой опасности для экономики увеличение валютных сбережений россиянами не представляет.

Более того, эксперты ожидают в ближайшие месяцы положительную динамику по росту объемов средств на рублевых счетах.

"Осенью возможен подъем ключевой ставки до 6,75-7,0%. По мере замедления инфляции ставка в рублях будет привлекательнее для клиентов", — считает Васильев. В этом случае средства на рублевые депозиты начнут возвращаться.