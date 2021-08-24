МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Полюс" по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,093 миллиарда долларов, сообщает компания. Цена на золото коррекционно снижается

Выручка компании увеличилась на 12% — до 2,273 миллиарда долларов. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 13% — до 1,638 миллиарда долларов, его рентабельность возросла до 72% с 71% годом ранее.

Во втором квартале текущего года чистая прибыль "Полюса" составила 643 миллиона долларов, снизившись на 6% в годовом выражении. Показатель EBITDA вырос на 5% — до 899 миллионов долларов, выручка увеличилась на 8% — до 1,245 миллиарда долларов.

Компания за январь-июль продала 1248 тысяч унций драгоценного металла против 1216 тысяч унций годом ранее. Затраты ТСС группы выросли на 7%, до 388 долларов на унцию, на фоне старта промывочного сезона на россыпях. Общие денежные расходы AISC выросли на 5%, до 655 долларов на унцию на фоне роста поддерживающих затрат и увеличения объема вскрышных работ.

Капитальные затраты в первом полугодии выросли на 22%, до 306 миллионов долларов. В том числе на "Олимпиаду" было направлено 64 миллиона долларов (+10%), на "Благодатное" — 67 миллионов долларов против 14 миллионов долларов годом ранее, на "Наталку" — 45 миллионов (-32%), "Вернинское" — 29 миллионов долларов (-3%), "Куранах" — 25 миллионов (+67%), на россыпи — 10 миллионов долларов (+11%). Эксперт рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

Денежные средства и их эквиваленты на счетах компании на конец второго квартала составляли 1,532 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда долларов на конец первого квартала. Чистый долг вырос на 14% до 2,366 миллиарда долларов.

В сообщении добавляется, что совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 29 сентября утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере 267,48 рубля на акцию на общую сумму в эквиваленте 491 миллион долларов.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов.

"Полюс" в 2020 году снизил добычу золота на 3% — до 2,766 миллиона унций. В первом полугодии 2021 года предприятия компании снизили производство золота на 2% — до 1263,2 тысячи унций (39,3 тонны).