МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Банк России достаточно либерально определил время, в течение которого ряд сервисов кредитных организаций могут быть недоступны, не исключено, что эти меры будут ужесточаться и на устранение сбоев будет даваться от двух часов до нескольких минут, заявил РИА Новости основатель и генеральный директор компании Qrator Labs, оказывающей услуги по защите от DDoS-атак, Александр Лямин. Россияне придумали новый способ выгодно вложить деньги

Банк России накануне опубликовал проект положения об обязательных требованиях к операционной надежности банков, в котором, в частности, предложил ограничить двумя часами время, в течение которого ряд сервисов банка, в том числе его приложения, могут быть недоступны. Банки должны сообщать в ЦБ о сбоях и принятых ими мерах. Данные предложения, в случае их принятия, должны вступить в силу с октября 2022 года.

"Время для устранения сбоев определено достаточно либерально, но я предполагаю, что будут следующие редакции документа, в которых для более крупных финансово-кредитных организаций эти меры будут ужесточаться: от двух часов до нескольких минут", — считает Лямин.

По его словам, документ, покрывающий вопросы операционной надёжности в банковской сфере, ожидался уже давно.

"Важный момент, которому стоит уделить внимание, — как на практике будет работать метрология замеров, как будет измеряться суммарная недоступность и определяться, что является началом и концом инцидента. На эти вопросы ответов в документе пока нет, но предполагаю, что они будут реализованы в его новых редакциях", — добавил эксперт.