МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Число финансовых пирамид в Москве и Подмосковье за полгода выросло в 2 раза, они предлагают пенсионерам инвестировать в сельское хозяйство, оптовую торговлю, строительство и даже в криптовалюту, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. ЦБ назвал риски при совмещении видов деятельности на финансовом рынке

По итогам первого полугодия 2021 года в Московском регионе выявлено 78 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, из них в Москве — 22 финансовые пирамиды, в области – пять. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных пирамид выросло в два раза, что объясняется в значительной степени отменой карантинных ограничений", — говорится в сообщении.

"Среди финансовых пирамид столичного региона выделяются проекты, ориентированные на аудиторию старшего возраста", — говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев. Подобные компании имеют офисы и маскируются под форму потребительских кооперативов либо потребительских обществ, привлекают потенциальных "инвесторов" обещаниями повышенной доходности.

"Так, например, компания с наименованием Международный производственный кооператив "Парамайнекс Финанс" предлагала клиентам инвестировать наличные и безналичные средства в сельское хозяйство, строительство, оптовые поставки оборудования, а также криптовалютные активы, обещали доходность до 25% годовых и якобы гарантию защищенности", — говорится в сообщении. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, а поиск потенциальных клиентов осуществлялся преимущественно методом холодных звонков. Песков пояснил, почему россияне должны видеть размер своей будущей пенсии

Аналогичную деятельность вел потребительский кооператив "Агропромвклад" с офисами в Москве и других городах ЦФО, который принимал деньги "как выгодную альтернативу банковским сбережениям" и обещал доходность до 10,5% годовых. Кооператив, как пояснил ЦБ РФ, анонсирует розыгрыши ценных призов среди пайщиков.

"У нелегальных кредиторов Московского региона по-прежнему популярна схема деятельности, при которой под видом возвратного лизинга гражданам предоставляются займы под залог ПТС", — добавляет Балычев. Признаки нелегальной деятельности по этой схеме установлены в работе таких компаний как: ООО "Первый лизинговый центр", ООО "Лизинг Дистрибьюшн", действующих в Москве, а также ООО "Капитал Инвест Лизинг", ООО "Лизинг Директ" и ООО "ЛК "Автоэкспресс", зарегистрированных в Московской области.