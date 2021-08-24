МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российские банки поддерживают идею блокировки операторами подозрительных звонков и введения уголовного наказания за подмену номеров, считая, что эти меры помогут бороться с мошенниками, следует из опроса РИА Новости крупных кредитных организаций. Однако некоторые участники рынка опасаются, что под блокировку могут попасть и реальные компании. Эксперт ожидает ужесточения норм по устранению сбоев для крупных банков

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, в котором предложил ввести уголовную ответственность за организацию сервисов по подмене телефонных номеров и, возможно, за сам процесс подмены. Также он предложил обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать такие номера без санкции суда.

"Данная инициатива необходима для борьбы с карточным мошенничеством, объемы которого, по официальной статистике, за последние 4 года выросли в 10 раз…. На снижение активности мошенников это повлияет, поскольку мошенники закладывают в свою бизнес-модель в качестве издержек вероятность быть пойманными и последующие санкции в виде уголовного наказания. Если издержки мошенников становятся больше потенциальной выгоды, то мошенническая деятельность становится невыгодной", — полагает вице-президент банка "Ренессанс кредит" Сергей Афанасьев.

Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов заявил о поддержке инициативы, но добавил, что она даст эффект только в том случае, если исходные звонки осуществляются с территории России и с использованием российских операторов. Однако, по данным банка, большинство мошеннических звонков осуществляется из-за границы.

Существует и другая проблема с реализацией этой идеи: легальные компании, например в сфере услуг, широко используют подмену номеров в своей работе. "Это может провести к блокировке легальных звонков и сервисов, поэтому неправильно рассматривать вариант с полным запретом. Данное предложение требует детальной проработки с привлечением Банка России, Минцифры, операторов связи, кредитных учреждений", — отметил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. Путин призвал банки вернуть россиянам списанные за долги соцвыплаты

Существующие меры по борьбе с мошенниками нужно ужесточать, соглашается заместитель директора департамента информационной безопасности банка "Открытие" Анатолий Брагин. По его мнению, стоит вообще запретить распространение в России приложений, допускающих подмену телефонного номера вызывающей стороны. Также он считает необходимым обязать операторов принимать обращения от финансовых организаций о мошенничестве, проводить по этим вызовам расследования для выявления осуществивших подмену недобросовестных операторов и применять к ним меры.

"Помимо этого также считаем целесообразным обязать операторов принимать меры к допускающим подмену номера вызывающей стороны клиентам этих операторов (их блокировку) по обращениям финансовых организаций о мошенничестве и других операторов на основании обращений финансовых организаций", — заключил Брагин.