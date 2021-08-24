МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Банк России предлагает создать институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), упростив таким образом доступ на этот рынок для нефинансовых организаций – в перспективе это позволит снизить издержки потребителей платежных услуг, говорится в докладе регулятора, представленного для общественных консультаций. Банки назвали способ, который поможет в борьбе с мошенниками

В докладе поясняется, что в текущих регуляторных условиях некредитные финансовые организации (НФО) и нефинансовые организации не могут самостоятельно инициировать переводы клиентов, то есть составлять и направлять распоряжения к банковским счетам клиентов в кредитные организации через предоставляемые им мобильные приложения.

Кроме того, сложившаяся при расчетах платежными картами бизнес-модель с участием банка-эмитента, банка-эквайера, плательщика и торгово-сервисного предприятия, а также тарифная политика карточных платежных систем, позволяя возмещать издержки банков на развитие инфраструктуры и стимулировать безналичные платежи, порождает высокие издержки для бизнеса, отмечает регулятор. И предлагает ситуацию поменять.

"Изменение бизнес-модели, когда НФО и нефинансовые организации в статусе НППУ смогут самостоятельно заниматься эквайрингом (обрабатывать операции по картам и онлайн-платежам, обмениваться платежной информацией с банками- эмитентами), позволяет снизить издержки на прием платежных карт. Предлагается введение института НППУ с двумя типами платежных услуг", — сказано в документе. Путин призвал банки вернуть россиянам списанные за долги соцвыплаты

Надзор и наблюдение за деятельностью НППУ Банк России хочет осуществлять самостоятельно, и предлагает законодательно установить в отношении НППУ требования об организации системы управления рисками, обеспечении информационной безопасности, непрерывности деятельности, а также о сегрегации средств клиентов, переданных НППУ для оказания платежных услуг, от иных средств, находящихся в распоряжении НППУ, для минимизации воздействия кредитного риска на клиентов.

А для обеспечения разделения средств клиентов НППУ, по идее регулятора, будут обязаны использовать отдельные банковские счета с режимом, допускающим осуществление по ним только операций при оказании платежных услуг.