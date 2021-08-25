МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа выросла до 6,1% с 5,75% в первой декаде и достигла максимума с 2019 года, следует из материалов Банка России. "Ближе к телу". Почему россияне снова копят доллары по старинке

Достигнутый в текущем месяце результат — рекордный по величине с первой декады декабря 2019 года.

А рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.