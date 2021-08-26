МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российский банковский сектор в первой половине 2021 года существенно нарастил темпы кредитования. Согласно данным Банка России, за первую половину 2021 года ссудный портфель банков вырос в номинальном выражении на 6,1%, что стало наибольшим приростом для этого временного интервала с 2015 года. Впечатляющая динамика в первой половине 2021 года, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, является следствием низких процентных ставок из-за мягкой денежно-кредитной политики. Также высокие темпы прироста могли быть обеспечены активизацией льготного кредитования в преддверии окончания пандемийных мер поддержки. В целом же за последние 12 месяцев прирост составил 14,8%, что является лучшим результатом с 2016 года. Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 июля 2021 года

Влияние валютной переоценки на динамику кредитования в 2021 году было умеренным, при этом в прошлые периоды, с 2018 по 2020 годы, фактор валютной переоценки вносил серьезные изменения в динамику ссудного портфеля. Реальный прирост кредитования в январе-июне составил 6,8%. Таким образом, фактор валютной переоценки составил 0,7 пунктов прироста, для сравнения, в период с 2018 по 2020 валютная переоценка изменяла динамику более чем на 2 процентных пункта.

В целом за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 июля 2021 года, реальный прирост составил 13,9%, что в 1,6 раза больше чем годом ранее. В абсолютных величинах объем ссудного портфеля российских банков за январь-июнь увеличился на 4,1 триллиона рублей, а за 12 месяцев — +9,2 триллиона рублей. Для сравнения за январь-июнь 2020 года прошлого года ссудный портфель вырос на 3,3 триллиона рублей.

Кризис разогнал розничное и корпоративное кредитование

Корпоративное кредитование по итогам первого полугодия 2021 года характеризовалось достаточно высокими темпами прироста. Объем ссуд, выданных юридическим лицам, за шесть месяцев текущего года вырос на 7,5% в номинальном выражении и на 5% в реальном. При этом темпы прироста как в номинальном, так и в реальном выражениях оказались лучшими с 2015 года. Стоит отметить, что темпы прироста достаточно сильно отличались от квартала к кварталу. Прирост в реальном выражении за январь-март составил 1%, а во втором квартале — 4%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, значительный прирост во втором квартале во многом стал следствием, как уже упоминалось выше, выборки льготных кредитных линий. Также некоторые компании могли взять кредиты "про запас", ожидая повышения ставок.

Розничное кредитование в первом полугодии 2021 года характеризовалось очень высокими темпами прироста по меркам последних лет. Согласно данным Банка России, ссудный портфель физических лиц за январь-июнь увеличился на 13,5%. Для сравнения, в последний раз более высокие и двузначные темпы прироста в первой половине года были в далеком 2013 году (13,7%). Таким образом, темпы прироста потребительского кредитования в 2021 году не смогли преодолеть уровень кредитного бума 2012-2013 годов, однако уровни стремительного роста 2017-2019 годов были взяты достаточно легко. Стоит отметить, что после периода с высокими темпами прироста кредитов населению вводились дополнительные монетарные ограничения, что в последующем вызывало замедление темпов прироста. Скорее всего, текущий резкий подъем розничного кредитования не станет исключением. В частности, с 1 июля текущего года увеличены надбавки по необеспеченным кредитам, а с 1 августа ужесточены требования по ипотеке с низким первоначальным платежом. Третьим фактором, который может заметно снизить темпы прироста розничного кредитования в среднесрочной перспективе, является повышение ключевой ставки и удорожание кредитов.

Межбанковское кредитование в первом полугодии 2021 года характеризовалось наименьшим приростом среди всех видов кредитования, хотя в предыдущие несколько лет в большинстве случаев демонстрировало более быстрый рост. Согласно статистике ЦБ, объем выданных межбанковских кредитов в первом полугодии вырос на 3%. Для сравнения, с 2016 по 2020 года, за исключением 2019, темпы прироста в первом полугодии были двузначными.

Три четверти банков демонстрируют рост кредитного портфеля

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 июля 2021 года. В рейтинге представлены данные по 329 кредитным организациям России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, имеющих лицензии на 26 августа 2021 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ.

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2021 года приростом ссудного портфеля характеризовалось 236 банков (71,7%). При этом доля банков с приростом ссудного портфеля за год достаточно сильно выросла. Для сравнения в первом полугодии 2020 и 2019 годов кредитный портфель вырос у 55% и 60% соответственно, а последний раз результат лучше был в далеком 2013 году (74%).

Среди разных размерных групп из ТОП-200, разделенных по 50 банков, доля банков с приростом ссудного портфеля отличалась не очень сильно, в пределах 10 процентных пунктов (от 70% до 80%). Наибольшей долей банков с приростом ссудного портфеля характеризовались две банковские группы — с 51 по 100 и с 101 по 150 места. У банков из ТОП-50 доля банков с приростом по итогам первого полугодия была немного меньше — 78%. Тогда как у банков с 151 по 200 места прирост наблюдался у 70%. Обращает на себя внимание, что ощутимо реже наблюдался прирост ссудного портфеля у банков с 201 по 329 места — 38%.

Банки из ТОП-50 по итогам первого полугодия имели суммарный ссудный портфель в размере 62,3 триллиона рублей, что на 6,4% больше, чем у этих же банков на 1 января 2021 года. При этом в денежном выражении прирост у этих банков составил 3,9 триллиона рублей. У банков, занимающих 51 — 100 места, суммарный ссудный портфель увеличился на 5,1% (+81 миллиард рублей). В свою очередь у банков второй сотни (с 101 по 200 места) объем выданных кредитов увеличился на 4,5% (+30 миллиардов рублей). Стоит отметить, что за ТОП-200 суммарный ссудный портфель относительно результата на начало года вырос на 7%, однако прирост в деньгах был небольшим — всего 6,5 миллиарда рублей.

Разница в динамике ссудных портфелей привела к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций за последние 12 месяцев году увеличилась на 3,1 процентных пункта до 91,9% на 1 июля 2021 года. При этом доля ТОП-50 выросла на 2 процентных пункта до 96,4%. Тогда как ТОП-100 банков контролируют уже 98,8% суммарного кредитного портфеля банковской системы (+0,7 процентных пункта за 12 месяцев). Аналитики РИА Рейтинг ожидают, продолжения тенденции роста концентрации в среднесрочной перспективе.

Частные банки лидеры, госбанки отстают

Все типы банков по форме собственности характеризовались достаточно высокими темпами прироста ссудного портфеля в первом полугодии 2021 года, но лидерами рейтинга стали частные банки. Кредитный портфель у этих банков в первом полугодии вырос на 11,1%, тогда как у банков с иностранным участием прирост составил +8,4%, а у госбанков — 5,1%. Значительный прирост ссудного портфеля частных банков связан с ростом кредитования у нескольких крупных банков. В частности у Совкомбанка ссудный портфель вырос на 31,3% (большие цифры связаны с присоединением Евразийского банка), у Тинькофф Банка — +30,8% и у МТС-Банка прирост составил +27%.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом в абсолютном выражении характеризовался крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, объем ссудного портфеля которого в первом полугодии 2021 году вырос на 1,3 триллиона рублей. Второй по масштабам прироста ссудного портфеля стал Банк ВТБ, объем кредитов на его балансе за шесть месяцев увеличился на 609 миллиардов рублей. Третьей и четвертой кредитными организациями по приросту кредитов в январе-июне стали АЛЬФА-БАНК и Совкомбанк, кредитный портфель которых увеличился на 273 и 222 миллиарда рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, его ссудный портфель вырос на 203 миллиарда рублей. Таким образом, пять банков показали прирост более 200 миллиардов рублей, а суммарный прирост кредитных портфелей этих банков составил 2,6 триллиона рублей.

С другой стороны, наибольшим сокращением кредитов среди крупнейших банков характеризовался Банк "ТРАСТ", объем кредитного портфеля которого в первой половине 2021 году уменьшился на 49 миллиардов рублей. Также значительное снижение ссудного портфеля наблюдалось у Запсибкомбанка, у которого ссудный портфель уменьшился на 18 миллиардов рублей.

Наилучшая относительная динамика ссудного портфеля среди ста крупных кредитных организаций в первом полугодии 2021 года была у КИВИ Банка, кредитный портфель которой увеличился более чем в 2 раза. Вторым по темпам прироста ссудного портфеля стал Русьуниверсалбанк, ссудный портфель которого вырос на 97%. Третьим по динамике кредитного портфеля стал ТЕНДЕР-БАНК, объем кредитов у которого вырос на 62%. Впечатляющая динамика ссудного портфеля у всех трех описанных выше банков стала следствием роста корпоративного кредитования. Стоит отметить, что еще семь кредитных организаций из ТОП-100 по размеру ссудной задолженности характеризовались приростом портфеля более чем на 40% по итогам первого полугодия 2021 года.

Уровень просрочки стал минимальный с 2015 года

Прирост объема просроченной задолженности по итогам первого полугодия 2021 был небольшим. Объем просроченной задолженности в российской банковской системе за январь-июнь увеличился на только на 0,5%, против прироста на 6,4% в первой половине 2020 года. Стоит отдельно отметить, что в первом полугодии столь низких темпов прироста просрочки не было с 2008 года. Таким образом, банковский сектор достаточно легко перенес кризис, вызванный коронавирусом, хотя в начале эпидемии высказывались крайне негативные прогнозы.

Доля просрочки в структуре кредитного портфеля при этом заметно снизилась. Согласно данным Банка России, на 1 июля 2021 года на просроченную задолженность приходится 5,73% ссудного портфеля, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем на 1 января 2021 года. При этом уровень просрочки на 1 июля 2021 года является минимальным значением с 1 февраля 2019 года. Стоит отметить, что результат начала 2019 года является не очень правильным индикатором из-за изменений в плане счетов и перехода на справедливую оценку ссудного портфеля, после которого за месяц просрочка выросла 1 процентный пункт. При этом без учета влияния этого фактора доля просрочки на 1 июля 2021 года является минимальным значением с начала 2015 года. Стоит отметить, что в июле ситуация с просрочкой стала еще лучше из-за продажи Сбербанком своего крупного должника — Евроцемента.

Динамика доли просроченной задолженности по разным направлениям кредитования отличалась достаточно сильно. Так доля просрочки по розничному кредитованию за первое полугодие снизилась до 4,3% (-0,3 процентных пункта). Доля просроченной задолженности корпоративному кредитному портфелю за полугодие снизилась на 0,7% и на 1 июля составила 7,1%. Также снижение доли просрочки наблюдалось и в межбанковском кредитовании, в котором она снизилась до 2,7% (-0,1 процентного пункта).

Лидером среди ста крупных банков по динамике доли просроченной задолженности на 1 июля 2021 года, по сравнению с результатом на аналогичную дату 2020 года стал БМ-Банк. Рост доли просроченной задолженности у него является следствием объединения с Банком "Возрождение", которое завершилось в середине июня 2021 года. При этом доля просроченной задолженности банка за 12 месяцев выросла на 68 процентных пунктов до 87% на 1 июля 2021 года. На втором месте по росту просроченной задолженности среди крупнейших банков находится КИВИ Банк (для этого банка кредитный бизнес не является основным направлением деятельности). Его доля просроченной задолженности за 12 месяцев выросла только на 10,3 процентных пункта. Стоит отметить, что среди крупнейших банков значительный прирост просрочки был еще у 5 банков и варьировался от 8,9 до 5 процентных пунктов.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, в 2021 году реальная динамика ссудного портфеля продолжит оставаться высокой, но будут постепенно замедляться. Корпоративное кредитование несколько замедлиться на фоне роста процентных ставок и новых опасений относительно дальнейшего развития пандемии. Розничное кредитование может замедлиться из-за регулятивных ограничений, а также роста процентных ставок. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, во второй половине года прирост ссудного портфеля может составить порядка 4-5%.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 июля 2021 года в PDF-формате >>