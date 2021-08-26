МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Банк России допустил новую блокировку на территории России иностранных VPN-сервисов и планирует провести в связи с этим консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Банк России работает над увеличением доступности кредитов бизнесу

"Письмо разослано по ряду финансовых организаций. Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности в случае блокировки на территории России… иностранных VPN-сервисов", — говорится в сообщении.

В июне Роскомнадзор начал блокировать такие VPN-сервисы, как VyprVPN и Opera VPN из-за угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту.

Ведомство уточняло, что ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.