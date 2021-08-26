МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Создание механизма возврата списанных за долги соцвыплат требует серьезной проработки, Сбербанк в ближайшее время предложит варианты решения, заявил глава банка Герман Греф. Греф допускает снижение цен на жилье в России

Президент России Владимир Путин во вторник предложил сразу после избрания нового состава Госдумы отрегулировать вопрос списания соцвыплат и изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства. Он добавил, что в рамках данного механизма банки должны будут вернуть гражданам уже списанные за долги средства.

"В соответствии с поручением президента нужно создать совместную группу и очень серьезно проработать, как это будет работать в дальнейшем…. Пока сложно представить себе такой механизм, в особенности, как это можно распространить назад, потому что это обстоятельства, которые уже совершились. Но, я думаю, мы в ближайшее время эту тему обсудим и какие-то решения будем предлагать", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Согласно действующему законодательству, перечень выплат, на которые недопустимо обращать взыскание, установлен законом об исполнительном производстве. Банки перед списанием денежных средств по исполнительным документам должны проверять, могут ли они на конкретную выплату обратить взыскание. Те социальные выплаты, которые не зафиксированы в указанном законе, банк обязан списывать — иначе рискует получить штраф за неисполнение требований, указанных в исполнительном документе.