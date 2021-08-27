МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Открытие банками счетов для подростков может создать новые возможности для утечки персональных данных детей, доступ к такой информации должен предоставляться банкам только после проверки, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Российский цифровой банк является одним из немногих прибыльных в мире

ЦБ ранее получил обращения о возможности заключения договора банковского счета несовершеннолетними в возрасте от 14-18 лет в отсутствие согласия их законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя, а также о возможности предоставления законным представителям детей сведений, составляющих банковскую тайну.

"Нельзя допускать появления новых угроз при попытке банков познакомить детей со своими сервисами. Условие в виде письменного согласия родителей на открытие счета, о котором говорит ЦБ – это важно, но как быть со всем остальным?" — написал Толстой в Telegram.

Политик подчеркнул, что работа банков с тинейджерами — это риски утечки данных, вопрос "безопасности и будущего наших сыновей и дочерей".

"Мы все видим, как легко информация утекает из банков в Сеть, а ведь утечка данных ребенка – это двойные и тройные риски. Уверен, что доступ банкам к таким данным должен предоставляться только после тщательной проверки. А тем, кто не может обеспечить сохранность информации, следует запретить работу с детьми", — заключил политик.