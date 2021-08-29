МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Представители банков предлагают ввести в отношении россиян, кто подавал ложные сведения для прохождения процедуры внесудебного банкротства, запрет на повторное обращение. Срок запрета — пять лет, пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение Национального совета финансового рынка (НСФР) на соответствующий законопроект Минэкономразвития.

Помимо этого кредитные организации выступают против повышения суммы задолженности для этой процедуры в два раза — до 1 миллиона рублей.

В министерстве в свою очередь отметили изданию, что у участников финансового рынка нет причин для беспокойства. При этом идею про отстранение от внесудебного банкротства за ложь там назвали нецелесообразной.

Такой запрет на повторное банкротство, в случае утверждения этой инициативы, будет применим только в том случае, если обман привел запуску в отношении человеком процедуры внесудебного банкротства и ее последующему прекращению.

Эксперты, опрошенные изданием, считают существующую на данный момент практику в отношении подобных обманщиков серьезной нагрузкой на МФЦ и кредиторов.