МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" по МСФО в первом полугодии текущего года выросла на 55% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года и составила 9,2 миллиарда рублей, сообщает компания.

По данным компании, на фоне сохраняющихся ограничений, связанных с пандемией, объем контейнерных перевозок "Трансконтейнера" увеличился до 1,282 миллиона ДФЭ (рост на 16% к первому полугодию 2020 года).

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 45,3% — до 66,129 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 59,1% – до 16,178 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA от скорректированной выручки выросла до 57,9% с 56,9% годом ранее. Отношение чистого долга к EBITDA составило 3,6х.

"Положительная динамика финансовых результатов ПАО "Трансконтейнер" обусловлена успешной адаптацией бизнеса компании к изменениям рыночной конъюнктуры. Развитие базы производственных активов, оптимизация управления вагонным и контейнерным парком, а также внедрение новых технологий и бизнес-решений позволяют последовательно усиливать позиции компании на рынке контейнерных перевозок и стабильно показывать высокие результаты", – цитирует пресс-служба вице-президента "Трансконтейнера" по экономике и финансам Павла Скачкова.

"Трансконтейнер" — российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520.