МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Часть российских микрофинансовых организаций решили дистанционно предлагать только среднесрочные займы, отказавшись от "займов до зарплаты", пишет РБК со ссылкой на документы Банка России.

Однако ряд игроков искусственно выводит продукты из этой категории, считают опрошенные изданием эксперты.

За второй квартал текущего 2021 года на российском рынке появились микрофинансовые организации (МФО), которые выдают без личного визита в офис только среднесрочные займы — Installment (IL). Как отметил в беседе с изданием представитель ЦБ, речь идет примерно о 30 компаниях.

Большинство из этих МФО ранее выдавали в онлайне и короткие PDL-займы (payday loan, так называемые кредиты "до зарплаты"). Но они пересмотрели свою политику в апреле-июне.

"В рассматриваемом периоде компании развивали продукты, которые по срокам и суммам соответствуют категории Installment", — пояснил представитель регулятора.

Собеседник отметил, что часть участников рынка могли увеличить среднюю сумму займов на покупку товаров (POS-займы). Это также могло привести к "миграции" ссуд в категорию среднесрочных.