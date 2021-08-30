МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Через Систему быстрых платежей (СБП) компании перечислили в пользу граждан 123 миллиона рублей с момента запуска такой опции, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Банка России.

По прогнозам опрошенных изданием экспертов, эти показатели в скором времени покажут бурный рост. Такая ситуация будет связана с тем, что бизнес экономит на комиссиях, а для граждан сервис удобен и бесплатен.

Отмечается, что сервис выплат юридических лиц в пользу граждан через СБП был запущен весной 2020 года. Для такого перевода клиенту не нужны сложные реквизиты. Необходимо только сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счет в банке — участнике СБП.

В случае транзакции не надо называть номер кредитной карты. Это дает дополнительную защиту от мошенников.

"Всего через СБП было выполнено порядка 45 тысяч таких операций на общую сумму более 123 млн рублей, — пояснили в ЦБ.

Регулятор отметил, что сейчас фиксируется уверенный рост этих показателей как по объему, так и по количеству. Среднемесячный объем операций в третьем квартале вырос на 50% по сравнению со вторым кварталом.

В ЦБ пояснили также, что наиболее активно совершают перечисления в пользу граждан микрофинансовые организации, брокерские и страховые компании.