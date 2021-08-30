МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Более 1,5 триллиона рублей в 2021-2024 годах будет выделено из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование проектов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Договорились, что за 4 года, включая этот год, у нас более 1,5 триллиона рублей будет направлено средств Фонда национального благосостояния на поддержку экономики, потому что это крупные проекты, инфраструктурные проекты, которые создают основу для экономического развития", — сказал он в эфире "России 24".

"В первую очередь это, конечно, дороги. Дороги автомобильные, железные дороги, здесь целый ряд еще и других проектов по поддержке и стимулированию развития отраслей", — добавил Силуанов.

В начале августа министр экономического развития Максим Решетников говорил, что лимит финансирования проектов из ФНБ на 2021-2024 годы должен составить 1,6 триллиона рублей, при этом проекты с высокой долей импортного оборудования, такие как газовый комплекс в Усть-Луге, могут получить средства из фонда сверх этого лимита.

Силуанов в июне сообщал, что из ФНБ за три года планируется потратить 1,2 триллиона рублей. По его словам, этот объем является безопасным для макроэкономической стабильности.