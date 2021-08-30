МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года в 8,79 руб на акцию, сообщается в материалах компании. ВТБ отчитался о чистой прибыли за семь месяцев текущего года

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АК "Алроса" (ПАО) принять следующее решение: выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года в размере 8 рублей 79 копеек на одну обыкновенную именную акцию АК "Алроса" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек, что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК "Алроса" (ПАО) составляет 64 738 047 887,70 рубля", — говорится в сообщении.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 19 октября. Внеочередное собрание пройдет в форме заочного голосования, прием бюллетеней заканчивается 30 сентября. Реестр для участия в собрании закрывается 6 сентября.

Как отмечается в сообщении компании, уверенное восстановление спроса на алмазы и ювелирную продукцию с бриллиантами с начала года позволило компании быстро улучшить финансовые показатели и рентабельность операций. При этом уровень долговой нагрузки позволяет компании направить за первое полугодие 2021 года весь свободный денежный поток в размере 64,7 миллиарда рублей. Акции "Камаза" обновили 12-летний максимум стоимости

Скорректированная в марте дивидендная политика "Алросы" предполагает, что при соотношении чистый долг/EBITDA в диапазоне от 0 до 1х на выплату дивидендов направляется 70-100% свободного денежного потока, а в диапазоне 1х-1,5х — 50-70% денежного потока. Основными акционерами "Алросы" являются Россия в лице Росимущества (33,03%), республика Саха (Якутия) — 25%+1 акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.

На этих новостях акции "Алросы" существенно ускорили рост, следует из данных Мосбиржи. К 16.46 мск акции крупнейшей в мире алмазодобывающей компании росли на 2,7% — до 138,2 рубля. На новостях бумаги прибавили дополнительно более 2%.