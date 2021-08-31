МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие по МСФО составила 26,204 миллиарда рублей, что в 2,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных кредитной организации. ВТБ отчитался о чистой прибыли за семь месяцев текущего года

Прибыль, приходящаяся на акционеров банка, за эти шесть месяцев составила 25,988 миллиарда рублей, увеличившись также в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам вырос в 1,6 раза, до 40,726 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход — на 32,8%, составив 14,793 миллиарда.

Активы банка с конца прошлого года выросли на 25% и по состоянию на 30 июня составили 1,854 триллиона рублей, обязательства — на 27,2%, до 1,647 триллиона. В итоге капитал банка за отчетный период вырос на 9,9%, до 206,906 миллиарда рублей.

Совкомбанк — универсальный банк, по данным рейтинга РИА Новости, занимавший на 1 июля 10-е место среди российских банков по объему активов.