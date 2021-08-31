Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие по МСФО выросла до 26,204 миллиарда рублей
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие по МСФО составила 26,204 миллиарда рублей, что в 2,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных кредитной организации.
Прибыль, приходящаяся на акционеров банка, за эти шесть месяцев составила 25,988 миллиарда рублей, увеличившись также в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам вырос в 1,6 раза, до 40,726 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход — на 32,8%, составив 14,793 миллиарда.
Активы банка с конца прошлого года выросли на 25% и по состоянию на 30 июня составили 1,854 триллиона рублей, обязательства — на 27,2%, до 1,647 триллиона. В итоге капитал банка за отчетный период вырос на 9,9%, до 206,906 миллиарда рублей.
Совкомбанк — универсальный банк, по данным рейтинга РИА Новости, занимавший на 1 июля 10-е место среди российских банков по объему активов.
https://1prime.ru/finance/20210831/834559440.html