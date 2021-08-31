МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2021 года по МСФО составила 26 миллиардов рублей, что в 2,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом устойчивая прибыль банка за отчетный период увеличилась на 87% до 24 миллиардов рублей. Совкомбанк покупает банк "Восточный"

Активы банка за первое полугодие выросли на 25% до 1,9 трлн рублей, как за счет органического роста, связанного с восстановлением экономики после пандемии, так и в связи с покупкой банка "Восточный". Капитал банка за 6 месяцев вырос на 10% до 207 миллиардов рублей.

Чистый процентный доход банка за отчетный период составил 52 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39%. Чистый комиссионный доход вырос на 33% и составил 15 миллиардов рублей.

За прошедшие 6 месяцев все ключевые розничные бизнес-линии показали уверенный органический рост активов и прибыли. Процентные доходы розничного бизнеса выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46% до 42 миллиардов рублей.

Как отметил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, все основные розничные бизнес-линии в первом полугодии показали уверенный рост активов и доходов: на 30% вырос ипотечный портфель, а по совокупным выдачам автокредитов в первом полугодии Банк вошел в тройку крупнейших автокредитных банков страны.

"Проведенный летом этого года ребрендинг карты "Халва", и её активная реклама в медиа позволят нарастить темпы роста выдач карт рассрочки во втором полугодии. После интеграции розничного бизнеса банка "Восточный" мы ожидаем существенного увеличения доли банка на рынке банковских карт с лимитами и в сегменте потребительского кредитования", — сказал он.

Одним из драйверов роста прибыли и активов Банка вновь стало корпоративное кредитование. Нетто-портфель кредитов крупным компаниям ("голубым фишкам") и государственным заемщикам вырос за полгода на 59% до 422 миллиардов рублей, а объем нетто-кредитов субъектам МСП вырос на 34% до 111 миллиардов рублей. Процентные доходы корпоративного бизнеса выросли на 25% до 17 миллиардов рублей.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев отметил, что банк остаётся одним из самых эффективных в России по возврату на капитал, несмотря на растущую капитальную базу. "Проведенная диверсификация бизнеса и создание полноценной финансовой группы позволяют Банку увеличивать устойчивую прибыль, которая в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом на 87%, несмотря на сложные внешние условия. Мы видим огромные возможности для дальнейшего роста, так как наша доля рынка остаётся менее 2%", — сказал он.

Совкомбанк — универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны. Его активы по МСФО составляют 1,9 трлн рублей. Кредитные рейтинги по международной шкале: S&P — "ВВ", прогноз "позитивный", Moody's —"Вa1", прогноз "стабильный", Fitch — "ВB+", прогноз "стабильный". Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА — "AA-", прогноз "стабильный", "Эксперт РА" — "ruАA", прогноз "позитивный", "НКР" — "AA-"», прогноз «стабильный».