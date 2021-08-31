МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Указы президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов касаются всех званий и должностей, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим

Ранее во вторник на официальном интернет-портале правовой информации были размещены два указа, которые подписал президент России: о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что выплаты проводятся в сентябре 2021 года.

"Сегодня президент подписал два указа утром — это о единовременной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах. Речь идет о служащих противопожарной службы, речь идет о полицейских, о тех, кто борется с криминалом, о других категориях. Также единовременная денежная выплата отдельным категориям военнослужащих — 15 тысяч выплачивается", — рассказал Песков журналистам.

"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военно-профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении службы, (положены — ред.) единовременные 15 тысяч. Причем здесь важно отметить, что выплата будет носить одинаковый характер для всех независимо от званий и должностей", — подчеркнул он.