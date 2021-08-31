МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Минфин России к октябрю подготовит законопроект по демпфирующему механизму для каучука, до конца года рассчитывает внести его в Госдуму, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин не поддержал введение налогового вычета за аренду жилья

"Готовим законопроект. Сейчас у нас еще в середине сентября будет очередное обсуждение с бизнесом. Я думаю, что где-то к октябрю мы уже выйдем на редакцию законопроекта и начнем процесс его внесения в Госдуму. Тот есть я думаю, что до конца года законопроект в ГД будет внесен", — сказал Сазанов, комментируя вопрос о разработке демпфера для синтетического каучука.

Он отметил, что в настоящий момент практически все позиции сторон сближены, осталось определиться с привязкой механизма к котировкам.

"Мы предлагаем придерживаться котировок на каучук, а бизнес предлагает привязываться к спреду котировок на каучук и сырье, используемое для производства каучука. Я думаю, что это решаемые вопросы. Мы в сентябре проведем ряд совещаний, я думаю, что в октябре у нас будет готов проект закона, и до конца года мы его внесем в ГД", — заключил замминистра.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня внести в налоговое законодательство положения о демпфирующем механизме для поддержки выпуска синтетических каучуков.

Замминистра финансов России Алексей Сазанов в апреле рассказал, что Минфин РФ обсуждает демпфирующий механизм для синтетических каучуков с их производителями, формула, о которой уже удалось договориться, устраивала не всех.