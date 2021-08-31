МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" работает над увеличением базы для выплаты дивидендов, сообщил глава финансового департамента компании Александр Иванников. "Газпром" озвучил прогнозы по спросу на газ

Вопрос корректировки инвестпрограммы "Газпрома" будет рассматриваться во второй половине сентября, добавил он в ходе телефонной конференции.

"Традиционная корректировка инвестиционной программы газового бизнеса по итогам работы в первом полугодии будет рассматриваться правлением во второй половине сентября", — сообщил Иванников.

"Газпром" ожидает, что к концу 2021 года чистый долг группы опустится до одной EBITDA. "Одной из основных финансовых задач на 2021 год для нас является возвращение долговой нагрузки в комфортный диапазон от 1 до 2 по показателю чистый долг/EBITDA… Учитывая наш консервативный подход к финансовой политике, мы ожидаем, что к концу года показатель окажется вблизи нижней границы этого интервала", — рассказал Иванников в ходе телефонной конференции компании.

Он напомнил, что по итогу первого полугодия уровень долговой нагрузки составил 1,4EBITDA, опустившись даже ниже середины комфортного диапазона.