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"Газпром" работает над увеличением базы для выплаты дивидендов
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"Газпром" работает над увеличением базы для выплаты дивидендов, сообщил глава финансового департамента компании Александр Иванников. Вопрос корректировки инвестпрограммы... ПРАЙМ, 31.08.2021
дивиденды, газпром, газ, новости, финансы, рынки, энергетика, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" работает над увеличением базы для выплаты дивидендов, сообщил глава финансового департамента компании Александр Иванников.
Вопрос корректировки инвестпрограммы "Газпрома" будет рассматриваться во второй половине сентября, добавил он в ходе телефонной конференции.
"Традиционная корректировка инвестиционной программы газового бизнеса по итогам работы в первом полугодии будет рассматриваться правлением во второй половине сентября", — сообщил Иванников.
"Газпром" ожидает, что к концу 2021 года чистый долг группы опустится до одной EBITDA. "Одной из основных финансовых задач на 2021 год для нас является возвращение долговой нагрузки в комфортный диапазон от 1 до 2 по показателю чистый долг/EBITDA… Учитывая наш консервативный подход к финансовой политике, мы ожидаем, что к концу года показатель окажется вблизи нижней границы этого интервала", — рассказал Иванников в ходе телефонной конференции компании.
Он напомнил, что по итогу первого полугодия уровень долговой нагрузки составил 1,4EBITDA, опустившись даже ниже середины комфортного диапазона.