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2021-08-31T17:27:55+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210831/834565047.html
Денежная масса России в национальном определении в июле снизилась
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле снизился на 0,34%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 августа составил 59,38 триллиона... ПРАЙМ, 31.08.2021
цб рф, денежная масса, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле снизился на 0,34%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 августа составил 59,38 триллиона рублей против 59,584 триллиона на 1 июля. Таким образом, объем денежной массы снизился на 204,2 миллиарда рублей.