МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле снизился на 0,34%, следует из данных ЦБ РФ.

Показатель на 1 августа составил 59,38 триллиона рублей против 59,584 триллиона на 1 июля. Таким образом, объем денежной массы снизился на 204,2 миллиарда рублей.