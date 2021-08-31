МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Медленно, но верно банковские карты все увереннее вытесняют наличные деньги из кошельков россиян. Особенно заметно это проявилось в условиях пандемии коронавируса, когда безналичные деньги стали более безопасным средством платежа. Зачастую "пластик" не только удобнее и безопаснее, но и выгоднее. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина. Россиянам рассказали, как получить 100 тысяч рублей с 1 сентября

Она дала советы по тому, как можно получать прибыль от банковских карт. "Если по зарплатной карте вы не получаете бонусы, но при этом вам она удобна, потому что рядом с домом или работой есть банкомат (выпустившего карту банка, — ред.), можно завести, допустим, плюс к ней кредитную карту другого банка, пользоваться ею и получать бонусы. Тогда раз в месяц можно снимать деньги с зарплатной карты и пополнять кредитную. Можно также получить в том же банке дебетовую карточку, чтобы удобнее было пополнять кредитку, получать по ней дополнительные бонусы или, например, процент на остаток, чего в зарплатных картах чаще всего не бывает", — объяснила Никитина.

Она напомнила, что количество карт зависит от конкретных задач. Например, можно завести карту специально, чтобы сформировать кредитную историю для получения выгодной ставки по ипотеке или кредиту.

"Часто банки охотнее выдают кредит или ипотеку, если есть кредитная история конкретно в этом банке, то есть не всегда кредитная история в других банках засчитывается. Поэтому, например, можно попользоваться какое-то время банковскими продуктами того банка, который предлагает выгодные условия, чтобы сформировать кредитную историю и со временем получить там кредит или ипотеку", — сказала она.

Никитина также добавила, что ситуация на рынке банковских услуг постоянно меняется, за ней нужно постоянно следить, чтобы получать наиболее выгодные условия. Россиян предупредили о повышенном риске смерти после перенесенного COVID

"Свою внутреннюю финансовую систему стоит пересматривать раз в два-три года. Посмотрите, насколько у вас все оптимизировано, можно ли сделать что-то более выгодно, где возникают ошибки. Проанализируйте, что есть на рынке, может быть, появилась более выгодная программа лояльности или более выгодный депозит", — резюмировала финансист.