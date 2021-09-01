МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Petropavlovsk Plc в первом полугодии 2021 года получила чистую прибыль по МСФО в 48,9 миллиона долларов против убытка в 22 миллиона долларов годом ранее, сообщает компания. Золото дешевеет на укреплении курса доллара

Выручка группы сократилась на 32,7% — до 351,9 миллиона долларов, показатель EBITDA уменьшился на 40,7% и составил 114,3 миллиона долларов. Продажи золота по итогам первого полугодия составили 187,1 тысячи унций, при этом средняя цена реализации увеличилась до 1795 долларов за унцию. Годом ранее компания продала 312,4 тысячи унций по 1640 долларов.

Капитальные затраты в отчетный период составили 47,3 миллиона долларов, снизившись на 20,6%. Затраты включали 16,8 миллиона долларов на Пионер, 13,7 миллиона долларов на Албын, 12 миллионов долларов на Маломыр и 1,5 миллиона долларов на POX.

Себестоимость производства (ТСС) выросла на 3,8% — до 1020 долларов на унцию, совокупные издержки (AISC) — на 15%, до 1404 долларов на унцию. Инвестиции россиян в золото достигли исторического рекорда

На 30 июня чистый долг компании составил 535,6 миллиона долларов, увеличившись на 7% с конца прошлого года. Денежные средства и эквиваленты увеличились на 3,2% — до 36,536 миллиона долларов на 30 июня.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. Производство золота в 2020 году увеличилось на 6% — до 548,1 тысячи унций.