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https://1prime.ru/finance/20210902/834592534.html
Минфин предложит новый выпуск ОФЗ с индексируемым номиналом
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Минфин России предложит на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом нового выпуска, говорится в сообщении министерства. Министерство, в частности,... ПРАЙМ, 02.09.2021
офз, минфин рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минфин России предложит на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом нового выпуска, говорится в сообщении министерства.
Министерство, в частности, выпускает ОФЗ серии 52004 с погашением в марте 2032 года объемом 250 миллиардов рублей.
Дата начала размещения облигаций — 8 сентября, соответственно с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина. Процентная ставка купонного дохода составляет 2,5% годовых.
Даты аукционов, в которые облигации выпуска ОФЗ 52004 будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, говорится в сообщении министерства.