МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минфин России предложит на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом нового выпуска, говорится в сообщении министерства. "Газпром" обогнал бумаги Сбербанка по рыночной капитализации

Министерство, в частности, выпускает ОФЗ серии 52004 с погашением в марте 2032 года объемом 250 миллиардов рублей.

Дата начала размещения облигаций — 8 сентября, соответственно с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина. Процентная ставка купонного дохода составляет 2,5% годовых.

Даты аукционов, в которые облигации выпуска ОФЗ 52004 будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, говорится в сообщении министерства.