2021-09-03T14:35:44+03:00
2021-09-03T14:35:44+03:00
2021-09-03T14:35:44+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210903/834599876.html
Доля "плохих" кредитов в России вернулась к историческому минимуму
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам июля сократилась на 0,1 процентного пункта — до 4,5%, вернувшись на минимальный за всю историю уровень, который... ПРАЙМ, 03.09.2021
банк россии, кредит, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83226/11/832261192.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83226/11/832261192.jpg
https://1prime.ru/images/83226/11/832261191.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83226/11/832261191.jpg
https://1prime.ru/images/83226/11/832261179.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83226/11/832261179.jpg
https://1prime.ru/finance/20210902/834591147.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам июля сократилась на 0,1 процентного пункта — до 4,5%, вернувшись на минимальный за всю историю уровень, который наблюдался в декабре 2019 года, следует из материалов Банка России.
При этом в денежном выражении объемы "плохой" задолженности за июль немного подросли — на 0,5%, до 1,022 триллиона рублей. Исторический максимум этого показателя наблюдался в мае текущего года, когда просроченные долги россиян достигли 1,031 триллиона рублей.
По данным ЦБ, всего долги россиян перед банками на 1 августа составляли 22,6 триллиона рублей, за месяц увеличившись на 1,8%.