МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам июля сократилась на 0,1 процентного пункта — до 4,5%, вернувшись на минимальный за всю историю уровень, который наблюдался в декабре 2019 года, следует из материалов Банка России. Почему все больше людей не могут расплатиться с банками

При этом в денежном выражении объемы "плохой" задолженности за июль немного подросли — на 0,5%, до 1,022 триллиона рублей. Исторический максимум этого показателя наблюдался в мае текущего года, когда просроченные долги россиян достигли 1,031 триллиона рублей.

По данным ЦБ, всего долги россиян перед банками на 1 августа составляли 22,6 триллиона рублей, за месяц увеличившись на 1,8%.