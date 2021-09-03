МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Риски дисбаланса на финансовом рынке сейчас являются главными для экономики США, и держать активы в долларах – это сумасшедшая идея, заявил известный американский финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио в ходе интервью, которое взял помощник президента РФ Максим Орешкин в рамках просветительского марафона "Новое знание". Что подорожает, если цены на нефть взлетят еще выше

"Это сумасшедшая идея — держать все в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации (США – ред.)", — заявил Далио.

Финансист напомнил, что ФРС США сейчас вынуждена продавать огромное количество облигаций для поддержки экономики, причем покупателями этих бумаг выступают другие страны или сама ФРС. "Если посмотреть на то, кто является обладателем этих облигаций, то увидим, что они имеют их больше, чем хотели бы. Концентрация рисков чрезмерная", — сказал он.

Если ситуация с доходностью облигаций будет сохраняться, начнется их распродажа, которая приведет к кризису. "Произойдет обесценение наличных средств. Центробанку придется компенсировать дисбалансы: Центробанки будут ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки. Но это окажет разрушительное влияние на рынки и экономику", — предупредил он.

Он признал, что восстановление экономического роста сейчас происходит за счет наращивания долга. "Но что произойдет, когда придется возвращать этот долг?", — спросил он.

Второй просветительский марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.