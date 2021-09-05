МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Злоумышленники начали обманывать россиян, сообщая им по телефону о кешбэке, якобы накопленном на банковской карте, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Лебедев. Мошенники придумали новый способ обмана автовладельцев

"Это один из случаев мошенничества, связанный с тем, что номера телефонов и даже паспортные данные многих пользователей ушли в интернет. Поэтому мошенники звонят, предлагают различные услуги, например, кешбэк, а потом просят сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил комиссию или что-то еще. В результате они получают возможность оплатить его картой другие суммы. Этот код используют, чтобы авторизоваться в банке и снимать деньги с его карточки", – объяснил эксперт.

По его словам, если человеку по телефону предлагают забрать кешбэк, скорее всего, это звонят мошенники.

"Из банка не будут звонить и говорить, что у вас есть на карте какой-то кешбэк. Как правило, такие приемы у мошенников. Надо проявлять бдительность, ни в коем случае не надо вестись на эти предложения и передавать свои данные, персональные коды, не убедившись, что вам звонит действительно официальный представитель банка или компании. Лучше всего перезвонить на официальный телефон банка или компании и проверить информацию", – посоветовал Лебедев.

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