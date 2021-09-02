МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Кибермошенники во втором квартале похитили у клиентов российских банков в 1,4 раза больше денег, чем год назад, — более 3 миллиардов рублей, следует из материалов Банка России. Минфин и Банк России считают, что риски перегрева рынка ипотеки снизились

По данным регулятора, количество операций без согласия клиентов во втором квартале текущего года выросло почти на четверть — до 237 тысяч, а их объем подскочил в 1,4 раза — до 3,013 миллиарда рублей.

В то же время доля социальной инженерии в таких операциях во втором квартале упала до 47% против 68,6% годом ранее. При этом доля возвращенных средств от всего объема похищенных мошенниками денег снизилась на 5,4 процентного пункта — до 7,4%.