МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский бизнес, столкнувшийся с блокировкой операций либо счетов со стороны банков, обусловленной борьбой с отмыванием и выводом денег, стремятся обойти ограничения через суд. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на годовой отчет Росфинмониторинга.

Компании пытались легализовать незаконные доходы, обращаясь в суд при отсутствии реального спора. Это им было необходимо, чтобы получить исполнительные документы и обналичить средства, либо увести их за рубеж в обход закона.

В случае возникновения подозрений судебные инстанции ставят в известность Росфинмониторинг.

В прошлом 2020 году речь шла о более чем пяти тысячах таких разбирательств. Общая сумма составила 616 миллардов рублей. Годом ранее — в 2019-м — 214 миллиардов рублей.

Общая сумма отказов по мнимым сделкам, вынесенных судами, за прошлый год составила 71 миллиард рублей.

"В случаях, когда у суда возникают сомнения в причастности сторон к отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также когда необходимо исключить ситуации, при которых судебные решения используются для легализации противоправных действий, суд информирует Росфинмониторинг, который, в свою очередь, предпринимает меры реагирования, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ", — сообщили в Росфинмониторинге.