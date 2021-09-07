МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Вопрос обеспечения достойного уровня жизни в почтенном возрасте с каждым днем приобретает все большую актуальность, это доказал и последний пандемийный год. Многие считают, что проще всего сделать это за счет недвижимости. Так ли это, и правда ли, что коммерческая недвижимость выгоднее жилой, рассказала агентству "Прайм" финансовый директор ГК Vesta Development Юлия Смагина. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"Все больше людей начинают осознанно подходить к вопросам личного финансового планирования, повышать собственную финансовую грамотность, обращаться к экспертам и предпринимать конкретные действия к тому, чтобы формировать личный и родовой капитал", — отметила она.

Недвижимость в этом смысле — инструмент испокон веков "неубиваемый". Да, консервативный и не такой доходный, как торговля на биржах, но спорить насчет приоритетности этих инструментов в инвестпортфеле — все равно что решать, что важнее: ложка или вилка. Важно все: вопрос аппетитов и пропорций.

Если говорить о недвижимости как инструменте формирования капитала, то здесь стоит разделить ее:

по типам — на жилую и коммерческую

по целям — арендная (предназначенная для получения рентного дохода) и инвестиционная (предназначенная для перепродажи).



Смагина считает очень важным оценить свои желания и возможности заниматься управлением портфелем недвижимости активно (самостоятельно) или пассивно (делегируя эти вопросы специализированным управляющим компаниям, фондам, брокерам).

"Традиционно более доходными считаются вложения в коммерческую недвижимость: офисы, торговые помещения, склады. Но для того, чтобы стать в этом сегменте полноценным активным инвестором, зачастую требуются более серьезные вложения капитала, времени и труда, чем в сегменте жилья", — отметила она. Также важно хорошо разбираться в ситуации на рынке и трезво оценивать востребованность — и, соответственно, возможную доходность того или иного типа недвижимости в рамках коммерческого сегмента.

Уже много лет самым актуальным считается сегмент индустриальной недвижимости: склады, логопарки, распределительные центры — рынок по сей день очень далек от насыщения подобными площадями. Кроме того, та же пандемия показала, что индустриальная недвижимость спокойнее реагирует на "черных лебедей".

"Частный инвестор, как правило, не обладает достаточными ресурсами для активных инвестиций в этом направлении. Но в последнее время появляется все больше вариантов пассивных, когда путем участия в закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ) недвижимости — в данном случае индустриальной — организованном опытным девелопером. Такой инвестор может получать доход от арендных потоков и от изменения стоимости зданий в результате сделок купли-продажи или в связи с их переоценкой", — рассказала специалист. Аналитики рассказали о районах в Москве, где подешевело жилье

Минимальный порог участия — около 5000 рублей.

Что касается выплат, то они производятся ежеквартально или могут быть реинвестированы. Второй вариант, считает собеседница агентства, интереснее, так как в дело вступает "восьмое чудо света" — капитализация.

"Доходность в таких проектах зависит от мастерства управляющей компании и качества объектов, задействованных в ЗПИФ, но результатов ниже 11% годовых в рублях лично я не видела. Хороший показатель — 16-17% годовых", — подытожила она.

Конечно, это только один из вариантов, как превратить старость в "золотое время" — не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но явно заслуживает внимания.