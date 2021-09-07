Mastercard покупает европейского поставщика открытых банковских услуг Aiia
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, Mastercard, покупает европейского поставщика открытых банковских услуг Aiia, сообщается в пресс-релизе Mastercard.
"Mastercard сегодня объявила о заключении соглашения о покупке Aiia, ведущего европейского поставщика банковских услуг в открытом формате…", — говорится в сообщении Mastercard.
Компания отмечает, что закрытие сделки предполагается в конце после выполнения обычных условий закрытия. Условия сделки при этом не разглашаются.
Mastercard указывает, что давно выступает за внедрение открытых банковских технологий. Так, ранее в 2019 году компания запустила свое первое приложение по открытому банковскому подключению в Великобритании и Польше в рамках партнерства с Token, а в 2020 году приобрела платформу Finicity.
Aiia – европейская банковская платформа, которая предоставляет банковские услуги в открытом формате банкам, финтех компаниям, поставщикам бухгалтерских услуг и платежным компаниям.
MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.
https://1prime.ru/finance/20210907/834626529.html