МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, Mastercard, покупает европейского поставщика открытых банковских услуг Aiia, сообщается в пресс-релизе Mastercard. В Wildberries сообщили, что не вели переговоров с Visa и Mastercard

"Mastercard сегодня объявила о заключении соглашения о покупке Aiia, ведущего европейского поставщика банковских услуг в открытом формате…", — говорится в сообщении Mastercard.

Компания отмечает, что закрытие сделки предполагается в конце после выполнения обычных условий закрытия. Условия сделки при этом не разглашаются.

Mastercard указывает, что давно выступает за внедрение открытых банковских технологий. Так, ранее в 2019 году компания запустила свое первое приложение по открытому банковскому подключению в Великобритании и Польше в рамках партнерства с Token, а в 2020 году приобрела платформу Finicity.

Aiia – европейская банковская платформа, которая предоставляет банковские услуги в открытом формате банкам, финтех компаниям, поставщикам бухгалтерских услуг и платежным компаниям.

MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.