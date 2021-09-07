Цифровые копии картин Эрмитажа проданы на аукционе за 444,5 тыс BUSD
Произведения из цифровой коллекции Эрмитажа проданы на маркетплейсе Binance за 444,5 тысячи BUSD
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Произведения из лимитированной цифровой коллекции Государственного Эрмитажа проданы на маркетплейсе Binance за 444,5 тысячи BUSD, говорится в сообщении маркетплейса.
Стартовая стоимость каждой цифровой работы составляла 10 тысяч BUSD (регулируемый стейблкоин, он обеспечен фиатом и привязан к доллару США, на каждую единицу BUSD имеется один резервный доллар США).
"Аукцион длился неделю с 31 августа и продлился до 7 сентября 15.00 (мск). В ходе аукциона были проданы все цифровые копии шедевров, представленные музеем. Общая стоимость проданных работ составила 444 500 BUSD: "Мадонна Литта" – 150 500 BUSD, "Юдифь" Джорджоне – 65 000 BUSD, "Куст сирени" Винсента Ван Гога – 75 000 BUSD, "Композиция VI" Василия Кандинского – 80 000 BUSD, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне – 74 000 BUSD", — сообщил маркетплейс.
Все токенизированые цифровые произведения были созданы в двух экземплярах: один из них будет хранится в Эрмитаже, второй – был представлен на маркетплейсе Binance NFT. Все цифровые копии были лично подписаны директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
https://1prime.ru/finance/20210907/834627798.html
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