МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Полученные от МВФ 18 миллиардов долларов станут частью международных резервов РФ, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов.

"Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они ни на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, на что пойдут 18 миллиардов долларов, которые Россия получила от МВФ.

"Сам актив — специальные права заимствования (SDR) — ограниченный в своей ликвидности, это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом. Но, как Вы знаете, у Российской Федерации таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет", — добавил Максимов.

В конце августа вступило в силу решение МВФ о распределении специальных прав заимствования (SDR) между странами пропорционально их квотам в фонде на общую сумму 650 миллиардов долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).