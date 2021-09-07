МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ не ожидает негативных последствий для российского госдолга от ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов.

"Мы не ожидаем каких-то больших изменений на рынке ОФЗ. Та ситуация, которая складывается в США, конечно же, повлияет на весь мир, потому что сокращение объема покупок сначала, а потом, возможно, и некоторое ужесточение денежно-кредитной политики — эти два фактора изменят условия фондирования для всего мира в целом", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что начнется переоценка активов, возможен рост ставок по активам развивающихся стран, включая Россию. "Но мы видим, что ситуация на рынке ОФЗ достаточно устойчива. После тех беспрецедентных объемов размещения, которые были в прошлом году, в этом году у нас программа заимствований гораздо скромнее", — указал Максимов.

"Мы не ожидаем каких-то больших негативных моментов для российского долга от ужесточения денежно-кредитной политики в США. Определенные колебания возможны, но это нормально, рынок каждый день подвергается каким-то корректировкам, поэтому продолжаем работать в штатном режиме", — добавил замглавы Минфина.

ФРС США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор уже в одиннадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых.

Глава ФРС США Джером Пауэлл, вступая в конце августа, не назвал конкретных сроков сворачивания мер поддержки американской экономики. Он подтвердил, что выступал на июльском заседании регулятора за сокращение объемов выкупа активов уже в этом году, но прошедший со встречи месяц ознаменовался не только улучшением ситуации с занятостью, но и распространением штамма "дельта" коронавируса.