МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Над ответом на вопрос: "Cколько денег надо для счастья?" задумывается каждый. Зарплата "для счастья" имеет скорее психологическую оценку того, сколько денег необходимо гражданину, и в среднем это три зарплаты, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Эксперт предупредил, когда ваши деньги превратятся в пыль

"Зарплата "для счастья" — это некий индикатор самооценки, самоощущения граждан. Традиционно сумма зависит от возраста, пола и места жительства. Чем старше человек, тем больше средств требуется. Расширение спектра потребностей увеличивает размер желаемых доходов на 50-60% к 45 годам", — полагает эксперт.

Если в апреле гражданам в возрасте требовалось 195 тысяч рублей в месяц, то с учетом инфляции к сентябрю, по прогнозам эксперта, эта сумма уже составляет 205-210 тысяч.

Также традиционно жителям крупных мегаполисов требуется больше средств, чем жителям небольших городов с небольшим социально-экономическим рейтингом. Подобный размах в оценках, по словам Лебединской, характерен практически для всех стран.

"Зарплатное счастье" зависит и от стартового дохода. Чем он выше, тем меньше растут ожидания. Наличие такого парадокса было подтверждено результатами самого масштабного исследования заработной платы в Институте Гэллапа, в котором приняло участие 1 миллион 700 тысяч человек из 164 стран мира. Эксперт рассказал о кредитных предпочтениях россиян

Согласно выводам исследователей, максимальный уровень полноты позитивных ощущений достигается при годовом доходе от 60 до 75 тысяч долларов, а пик общей удовлетворенностью жизнью — при заработке 95 тысяч долларов.

"Несмотря на экономическую ситуацию, гражданам для удовлетворена своих ежедневных потребностей достаточно получать в среднем утроенную месячную зарплату. И тогда, уровень счастья девушки моложе 24 лет, работающей и проживающей в Кирове, получающей 94 тысячи рублей, будет равен уровню счастья 45-летнего мужчины, проживающего и работающего в Москве, зарплата которого не менее 280 тысяч, согласно данным опросов", — подытожила Лебединская.