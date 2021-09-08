МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль золотодобывающей компании Nordgold по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 237,1 миллиона долларов, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. Золото символически дорожает в рамках коррекции

Положительную динамику прибыли в компании связывают в основном с ростом выручки. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 6%, до 458,9 миллиона долларов, что в компании объясняют благоприятной ценовой конъюнктурой, а также реализацией программ Nordgold, направленных на повышение рентабельности бизнеса. Выручка возросла на 4%, до 877,4 миллиона долларов.

Свободный денежный поток увеличился на 2%, до 179,5 миллиона долларов, что обусловлено более высокой прибылью, которая была частично нивелирована изменением чистого оборотного капитала и более высоким налогом на прибыль.

Компания в первом полугодии 2021 года произвела 493,1 тысячи унций аффинированного золота, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения. Негативную динамику в компании объясняют в основном ожидаемым снижением выпуска золота на рудниках Гросс, Суздаль, Taparko и Lefa, которое было частично компенсировано ростом производства на рудниках Bissa-Bouly, Табоны и Ирокинда. Экспорт аффинированного золота из России упал на 60%

Средняя цена реализации золота увеличилась на 8% и составила 1797 долларов за унцию. Себестоимость с учетом капвложений в действующие активы возросла на 2%, до 1049 долларов за унцию.

Совет директоров Nordgold утвердил по итогам первого полугодия 2021 года выплату дивидендов в размере 59,48 цента США на общую сумму 200 миллионов долларов. Датой закрытия реестра на получение дивидендов определено 13 сентября, выплата будет произведена 20 сентября.

Nordgold владеет девятью действующими рудниками (четырьмя в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает несколькими перспективными проектами на стадии технико-экономического обоснования в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. Основные акционеры — бизнесмен Алексей Мордашов и его сыновья, Кирилл и Никита, на долю которых суммарно приходится 99,94% уставного капитала. В 2020 году Nordgold сохранил выпуск золота на уровне 1,046 миллиона унций.