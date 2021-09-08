МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. За последние пять лет в России в результате процедуры банкротства были списаны долги в размере 12 триллионов рублей. Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев подчеркнул, что только за 2020 год российская экономика потеряла 3,4 триллиона рублей. Об этом пишут "Ведомости". Титов предрек банкротства российским предприятиям

По его словам, "ситуация очень сильно ухудшается". Еще недавно дольше установленного срока в два года затягивалась каждая третья процедура. В последний год их доля достигла 63%. В среднем при банкротстве активы продаются в пять раз дешевле рыночной стоимости, а кредиторы получают не более 5% от суммы задолженности.

Каждый год упущенная выгода кредиторов от распродаж составляет около 500 миллиардов рублей. Чекмышев отметил, "то, что кредиторы собирались вкладывать в бизнес, заморожено, затромбировано институтом банкротства".

Отмечается, что на данный момент в России ликвидацией заканчивается 92,2% банкротств, причем 38% компаний входят в процедуру, уже не имея ликвидных активов. Реабилитационных процедур в стране не более двух процентов, а, к примеру, в США их доля достигает 30%.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева полагает, что "в российском обществе не научились использовать институт банкротства". "Компании тянут до последнего, а кредиторы, как только узнают о проблемах, хотят немедленно забрать свои деньги, чем лишают компанию шанса на спасение. В каждом втором банкротстве последняя возможность взыскать задолженность — привлечь директоров или бенефициаров к субсидиарной ответственности", — объяснила она.

Представитель ФНС указал, что ведомство вместе с Минэкономразвития разработало реформу процедуры банкротства, чтобы сделать его эффективным инструментом очищения экономики. По его мнению, тот факт, что инициативу критикуют все, свидетельствует о ее качестве. В противном случае какая-то из сторон сумела бы обнаружить выгоду для себя.