Правительство обсудит стратегию развития финансового рынка на десять лет
Кабмин РФ до конца года обсудит разрабатываемую стратегию развития финансового рынка на десять лет
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российское правительство до конца текущего года обсудит разрабатываемую сейчас стратегию развития финансового рынка страны на десять лет, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.
"Сейчас разрабатывается стратегия развития финансового рынка на ближайшие десять лет, надеюсь, что мы эту стратегию примем. К этой работе привлечены представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, бизнес-сообщества, научной среды. Мы планируем до конца года обсудить ее в правительстве", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
Глава правительства добавил, что стратегия станет отраслевым документов стратегического планирования, который направлен на определение основных приоритетов, долгосрочных целей и инструментов развития всех секторов финансового рынка.
https://1prime.ru/finance/20210908/834636811.html
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