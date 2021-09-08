МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Деньги в российском бюджете есть, но их нужно потратить эффективно, чтобы был рост экономики и благосостояния граждан, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Деньги есть, но их нужно эффективно потратить с тем, чтобы был результат, о чем сейчас председатель правительства говорил. Результат должен быть в росте экономики, в росте благосостояния наших граждан", — сказал Силуанов в ходе пленарной сессии "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" в рамках Московского финансового форума.