Глава Минфина Силуанов: деньги из бюджета РФ нужно направить на поддержку экономики
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Деньги в российском бюджете есть, но их нужно потратить эффективно, чтобы был рост экономики и благосостояния граждан, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Деньги есть, но их нужно эффективно потратить с тем, чтобы был результат, о чем сейчас председатель правительства говорил. Результат должен быть в росте экономики, в росте благосостояния наших граждан", — сказал Силуанов в ходе пленарной сессии "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" в рамках Московского финансового форума.
https://1prime.ru/finance/20210908/834636878.html
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