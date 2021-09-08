МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Государствам нельзя постоянно печатать деньги и не платить за это, в конце концов за всё придется платить гражданам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
https://1prime.ru/finance/20210908/834637369.html
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Государствам нельзя постоянно печатать деньги и не платить за это, в конце концов за всё придется платить гражданам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
https://1prime.ru/finance/20210908/834637369.html
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