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2021-09-08T12:16:53+03:00

2021-09-08T12:10:00+03:00

2021

https://1prime.ru/finance/20210908/834637369.html

Силуанов объяснил, почему нельзя постоянно печатать деньги

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Государствам нельзя постоянно печатать деньги и не платить за это, в конце концов за всё придется платить гражданам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. ПРАЙМ, 08.09.2021

деньги, антон силуанов, новости, финансы

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60