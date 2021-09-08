МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Перечень выплат, которые защищены от списания, планируется расширить, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина. В ПФР напомнили льготникам о праве на денежную выплату

"Вторая новация — расширен перечень социальных выплат которые не подлежат списанию в рамках исполнительного производства", — сказала она в ходе обсуждения законопроекта о защите социальных выплат от списания.

Баталина уточнила, что в перечень выплат добавлены все выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан и вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ, а также поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная социальная помощь, в том числе в виде социального контракта.

Баталина также пояснила, что россияне смогут направлять социальные выплаты для погашения кредитов. Для этого нужно личное письменное распоряжение человека, которое он дает кредитной организации. Даже в этом случае, если жизненная ситуация человека изменилась, и эти соцвыплаты стали ему нужны, человек сможет в течение 14 дней после списания выплаты обратиться в банк, который будет обязан вернуть эти выплаты в течение трех дней.

Партия "Единая Россия" подготовила проект о запрете списания единовременных выплат по исполнительному производству, в ближайшие дни внесет в Госдуму, добавила она.