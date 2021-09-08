МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Все социальные обязательства будут профинансированы бюджетом РФ в ближайшую трехлетку, вне зависимости от ситуации в экономике, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Решетников ожидает позитивного эффекта от соцвыплат

"Мы стараемся минимизировать последствия возможных рисков, будь то внешняя ситуация с мировой экономикой, пандемийные риски. Задача заключается в том, чтобы в бюджете (на 2022-2024 годы — ред.) учесть все первоочередные социальные обязательства, обеспечить их ресурсами. И мы это сделали. Они будут в полном объеме профинансированы, несмотря на любые изменения как во вне, так и внутри экономики", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее на пресс-конференции Силуанов сообщил, что правительство планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2022-2024 годы в конце сентября. Минфин заложил в него профицит в пределах 1% ВВП на 2022 год, и около 0,3% ВВП — на 2023 года, а в 2024 году планирует небольшой дефицит.

Силуанов пояснил, что это связано с конъюнктурными доходами от экспорта нефти, решающим фактором является прогноз цен на нефть.

Силуанов.