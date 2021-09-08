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https://1prime.ru/finance/20210908/834642088.html
Минфину России предложили увеличить обратный акциз на авиатопливо
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Минфин РФ получил предложение по увеличению обратного акциза на авиатопливо, завершит их оценку не раньше октября. Об этом сообщил РИА Новости замминистра Сазанов. Материал... ПРАЙМ, 08.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ получил предложение по увеличению обратного акциза на авиатопливо, завершит их оценку не раньше октября. Об этом сообщил РИА Новости замминистра Сазанов.
Материал дополняется.