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2021-09-08T16:20:00+03:00

2021

https://1prime.ru/finance/20210908/834642088.html

Минфину России предложили увеличить обратный акциз на авиатопливо

Финансы

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Минфин РФ получил предложение по увеличению обратного акциза на авиатопливо, завершит их оценку не раньше октября. Об этом сообщил РИА Новости замминистра Сазанов. Материал... ПРАЙМ, 08.09.2021

минфин рф, новости, финансы

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60